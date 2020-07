SERIE B UFFICIALE – La Luciana Mosconi Ancona firma l’under Tommaso Rossi

La Luciana Mosconi Ancona aggiunge una nuova pedina al proprio roster edizione 2020/2021, annunciando l’avvenuto accordo con l’atleta Tommaso Rossi proveniente dall’Olimpo Alba Cuneo di Serie B. Rossi è un under di 200cm capace di coprire più ruoli, dal 2 al 4, grazie alle proprie doti fisiche e intelligenza tattica. Un giocatore che proprio nell’ultima stagione in Piemonte è letteralmente esploso chiudendo il proprio campionato con 12.6 punti, 5.7 rimbalzi in 29′ di impiego nelle sue 22 partite giocate. Statistiche che lo hanno posto giustamente sotto i riflettori come pezzo pregiato del mercato under della categoria.

Nato a Castel S.Pietro Terme il 2 giugno 1999, dopo il minibasket svolto nel suo paese alle porte di Bologna, Tommaso Rossi è cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna con cui ha disputato l’intero percorso culminato con numerose partecipazioni alle Finali Nazionali. In particolare con le V Nere arriva per tre volte consecutive alla Finale Scudetto Under 17 venendo sconfitto nel 2015 da Pistoia, nel 2016 da Venezia fino a vincere il titolo di Campione d’Italia nel 2017 contro Trento. Nel 2018 la sua Virtus arriva ad un altra finale scudetto, stavolta nell’Under 20, venendo sconfitta da Treviso. Ma in quella occasione Rossi viene inserito nel quintetto ideale della manifestazione disputata a Torino. Durante gli ultimi anni delle giovanili Rossi entra anche nel giro della prima squadra bianconera riuscendo ad andare a referto una volta nel campionato di Serie A2 16/17 (nella sconfitta di Ferrara del 30 ottobre 2016). Nell’estate 2017 vive un’importante esperienza in Azzurro venendo chiamato nella Nazionale 3×3 Under 18 che partecipa all’Europeo di Debrecen in Ungheria con il 6°posto finale.

Nel 2017/18 viene girato in doppio tesseramento a Imola in A2 dove si ritaglia qualche scampolo di partita (19 presenze) segnando 3 punti nella sconfitta degli emiliani a Piacenza del 25 marzo 2018. Durante la stagione ottiene qualche chiamata nella Nazionale Under 20 in occasione dei raduni collegiali. Tenta poi l’avventura negli Stati Uniti, ma l’esperienza in Illinois all’ Highland Comunity College dura poco e torna in Italia firmando per il Lugo in Serie B. 6.2 punti e 3 rimbalzi di media in Romagna dove ha come compagno di squadra l’ex giocatore della Luciana Mosconi, Jacopo Demarchi. Nell’estate 2019 passa all’Alba Olimpo dove avviene la sua esplosione. Secondo miglior realizzatore della squadra biancorossa di coach Jacomuzzi ma soprattutto una crescita esponenziale durante il cammino interrotto poi per l’emergenza sanitaria con i cuneesi in piena zona playoff del Girone A con un bilancio di 15 vittorie in 22 partite. Rossi è andato 14 volte in doppia cifra facendo registrare il suo massimo stagionale il 20 ottobre nella vittoria casalinga contro Lucca (20 punti, 4/6 da tre punti e 4 rimbalzi). Non è un mistero che sul giovane bolognese negli ultimi mesi si erano interessati molti club della Serie B attratti ovviamente dal rendimento del ragazzo nell’ultimo anno e dalla sua grande crescita anche a livello fisico.

Ovvia soddisfazione, quindi, nel clan della Luciana Mosconi per l’innesto nel proprio roster di uno degli under più ambiti dell’intera categoria che va ad aggiungere talento all’organico. Così coach Rajola commenta l’arrivo de giocatore bolognese.

“Tommaso è uno degli under più promettenti e interessanti dell’intero panorama nazionale. Un giocatore dalle grandi potenzialità che ha già espresso a pieno l’anno scorso. E’ uno di quei giovani che possono dare un apporto molto importante alla squadra. Un giocatore versatile in grado di ricoprire più ruoli, in possesso di una grande fisicità e ottima tecnica. Quindi sicuramente un elemento che continuando a maturare potrà diventare un elemento cardine.”

Nella Luciana Mosconi Ancona, Tommaso Rossi ritroverà il numero 21, quello che lo ha accompagnato sin dai tempi delle giovanili della Virtus.

