Serie B UFFICIALE – La Luciana Mosconi Ancona firma Momo Tourè

Altra addizione al roster 2022/23 della Luciana Mosconi Ancona. Coach Piero Coen nella nuova stagione sportiva potrà infatti avvalersi anche dell’atleta Mohammed “Momo” Tourè, play-guardia classe 1992, di 188cm e 90 kg. Il neo arrivato va così a integrarsi nel back court dorico aggiungendo ulteriore esperienza e talento a un reparto già ben fornito.

Nato ad Angera (Va) il 27 aprile 1992, Momo Tourè è un prodotto delle giovanili della Robur et Fides Varese con cui arriva in Serie C nel 2009 e debutta in DNB nella stagione 2010/11 quando vince la Coppa Italia LNP venendo anche nominato MVP della finale vinta contro Chieti.

Lascia Varese per giocare un biennio a Omegna. Nel 11/12 vince anche in maglia rossoverde la Coppa Italia di Serie B superando stavolta in finale Torino. In totale 66 presenze di qualità ad Omegna che gli fa ottenere la chiamata nella Nazionale Under 20 allenata da Pino Sagripanti che gioca il campionato Europeo in Slovenia. Nell’estate 2013 viene firmato dall’Olimpia Milano e Tourè entra a far parte del roster della squadra di coach Luca Banchi che vincerà lo scudetto. Per lui 10 presenze in campionato e 1 in Eurolega con la blasonata canotta biancorossa addosso. Nel 2014 lascia Milano e va in A2 Silver a Reggio Calabria. Ma sullo Stretto è un avventura che dura poco. Un infortunio al ginocchio gli fa saltare tutta la stagione e dopo due mesi arriva la rescissione di contratto con la Viola. A febbraio 2015 si rimette in pista e torna nella sua Robur et Fides in Serie B dove gioca 8 partite tra campionato e playoff. Nel 2015/16 va a Firenze dove assume anche i gradi di capitano della squadra di coach Stefano Salieri. Rimane in B l’anno dopo e a Orzinuovi vince la Final Four di Montecatini venendo così promosso in Serie A2. Con la stessa maglia inizia la stagione seguente fino al gennaio 2018 quando Tourè firma in Serie A a Torino e vince la Coppa Italia. Nel 18/19 rieccolo in A2 con la maglia dell’Eurobasket Roma fino a gennaio 2019 quando decide di ritornare a Firenze. E con la squadra gigliata allenata da Niccolai arriva fino alle Final Four di Coppa Italia. Nel 2019/2020 è a Pavia nel campionato fermato dal Covid. Inizia in riva al Ticino anche la stagione 20/21 dove rimane fino a febbraio prima di trasferirsi alla Juvi Cremona arrivando fino ai playoff. Nell’annata da poco conclusa Momo Tourè indossa la canotta di Oleggio salendo in corsa a dicembre. 18 presenze in stagione regolare (a 9.6 punti e 3 assist a uscita) 5 nei playout (8.6 punti, 2.4 assist) nella serie persa contro la Sangiorgese. La salvezza degli “Squali” passa attraverso il concentramento di Ozzano con Olginate che batte Bologna 70-65 (per Tourè 3 punti in 22′) guadagnandosi così la finale per la salvezza contro Civitanova vinta 64-49 (11 per il neo dorico) che vale la permanenza in Serie B.

Nello scorso mese di giugno Momo Tourè è stato convocato dal Settore Squadre Nazionali 3×3 nella Nazionale Open che ha partecipato al Torneo Internazionale 3×3 “Big Twelve” di Voiron in Francia.

Così Piero Coen sulla firma del giocatore varesino “Momo è un giocatore solido che ritengo ideale per completare il nostro reparto guardie. Oltre alla sua fisicità è in grado di procurarsi soluzioni in avvicinamento al canestro con soluzioni di arresto e tiro, un fondamentale per lo piu’ sconosciuto nel basket di oggi. Dopo una prima chiacchierata ha accettato subito la nostra richiesta di venire ad Ancona e questo lo ritengo molto importante.”