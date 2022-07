SERIE B UFFICIALE – La Luciana Mosconi Ancona firma Nicola Calabrese

Altro innesto nell’organico 22/23 della Luciana Mosconi Ancona. La Società dorica comunica infatti l’avvenuto accordo con l’atleta Nicola Calabrese, ala di 195cm, classe 2001, reduce da una buona stagione in Serie B con la maglia dell’Andrea Costa Imola avversario della formazione anconetana e compagno di squadra di Tommaso Carnovali altro neo giocatore bianconeroverde.

Nato a Forlì il 5 novembre 2001, Calabrese è cresciuto nelle giovanili dell’International Imola in un percorso nel mondo under che ha sfociato nell’esordio in prima squadra dell’Andrea Costa Imola nel campionato di A2 2018/2019. Nel biennio seguente si sposta alla Raggisolaris Faenza dove debutta in Serie B. 15 presenze nella stagione 19/20 compresa quella del 20 ottobre 2019 quando al PalaCattani arriva proprio la Luciana Mosconi che verrà sconfitta dai romagnoli. Dopo lo stop per il Covid19, Calabrese rimane con la maglia dei manfredi addosso nel torneo 20/21 aumentando il proprio minutaggio. 17 presenze con un high score di 5 punti fatto registrare nelle gare interne contro Cesena e Alessandria. Nella scorsa estate chiude la parentesi faentina e torna a Imola ritrovando l’Andrea Costa. 31 gettoni in biancorosso con una media di 5 punti, 2.5 rimbalzi in 17′ di impiego nell’avventura chiusa al primo turno dei playoff. Nelle due circostanze che ha affrontato la Luciana Mosconi in campionato, ha giocato 21′ senza segnare nel match del Palarossini del 19 gennaio 2022, mentre in quello dello scorso 1°maggio ha realizzato 4 punti in 25′ nella sconfitta imolese di strettissima misura.

Queste le parole di coach Piero Coen dopo l’ufficialità dell’accordo con Calabrese.

“Nicola è un ragazzo che arriva ad Ancona con idee chiare: Il piacere e la volontà di migliorarsi. Questo è anche un vanto per la nostra società e per lo staff che accolgono giocatori che hanno l’obbiettivo chiaro di crescere. Ha già dimostrato nel campionato scorso di poter dare un contributo importante alla squadra, sfruttando anche le sue qualità fisiche che gli permettono di potere avere un buon impatto vicino canestro. Anche il fatto che sia il nipote dell ex coach Marisi è un bel biglietto da visita.”