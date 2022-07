SERIE B UFFICIALE – La Luciana Mosconi Ancona firma Tommaso Carnovali

Continua a prendere forma il nuovo roster della Luciana Mosconi Ancona che aggiunge un altra preziosa pedina dopo quelle delle conferme di Panzini e Giombini e le new entry di Alberto Bedin e Leonardo Ciribeni. La Società dorica comunica infatti l’avvenuto accordo per la stagione 2022/2023 con l’atleta Tommaso Carnovali che vestirà la canotta bianconeroverde nel prossimo campionato di Serie B.

Classe 1993, nato a Melzo (Mi), Tommaso Carnovali è un prodotto del vivaio di Treviglio, Società con cui debutta nei campionati senior e rimane fino al 2015. Nel suo percorso under si merita negli anni l’attenzione del settore squadre nazionali che lo convoca numerose volte nelle varie rappresentative giovanili fino a vestire nel 2015 anche la maglia azzurra nella Nazionale Sperimentale (allenata da Luca Dal Monte e Attilio Caja e nel cui roster trovano spazio giocatori come Tonut, Abbass, Arcidiacono e l’ex Luciana Mosconi Paesano) giocando il Torneo di Losanna, la Summer League a Roma e un Torneo in Cina. Dopo gli anni di Treviglio (chiusi con le 33 presenze a 10.5 di media in A2 Silver nel torneo 14/15) nella stagione 15/16 si trasferisce a Ferentino in A2 dove arriva fino ai quarti di finale dei playoff . Resta nel Lazio anche nel campionato 16/17 (30 presenze, 6.8 punti) e poi torna a Treviglio nella prima parte dell’annata successiva (14 presenze) conclusa a Reggio Calabria (altri 14 gettoni nel girone Ovest dell’A2). Carnovali rimane nello Stretto anche in B nel 18/19 in un’annata molto positiva in campo ma che vede cancellare le gesta sportive per alcuni inadempimenti burocratici che eliminano dai playoff la Viola. Nel campionato 19/20 arriva la firma a Sant’Antimo. E’ la stagione fermata dal Covid e per l’ala lombarda ci sono 24 presenze a 14 punti di media. Rimane in Campania anche nel torneo 20/21 collezionando in totale 26 gettoni con 10 punti a uscita arrivando fino ai playoff con l’eliminazione da parte di Fabriano. Nell’estate 2021 risale l’Italia ed accetta la proposta dell’Andrea Costa Imola, una delle rivelazioni dell’intera ultima Serie B. Carnovali è uno dei leader della fomazione di coach Grandi che arriva ai playoff dando del filo da torcere ad Agrigento nel primo turno. Per il neo-dorico 33 presenze in biancorosso con 14 punti di media che lo hanno portato ad essere l’ottavo miglior marcatore del Girone C. Con l’Andrea Costa è stato anche avversario della Luciana Mosconi Ancona in ben tre occasioni con tutte vittorie della squadra di Coen. La prima volta è datata 15 settembre, al Palarossini in Supercoppa, con Carnovali autore di 5 punti. In campionato le due squadre si sono affrontate all’andata il 19 gennaio 2022 e sonora affermazione anconetana complice anche l’assenza proprio di Carnovali fuori per infortunio. Nel ritorno dello scorso 1°maggio, successo di stretta misura per la Luciana Mosconi al PalaRuggi con Carnovali autore di 11 punti. Il suo massimo in stagione è stato registrato il 23 gennaio 2022 nella vittoriosa trasferta dell’Andrea Costa a Cesena con Carnovali autore di 27 punti.

Questo il commento di coach Piero Coen dopo l’ufficialità dell’accordo con Tommaso Carnovali “Tommaso è un giocatore che saprà darci quell’imprevedibilità offensiva che è venuta a mancare lo scorso anno. Credo possa essere ancora più efficace di quanto dimostrato fino ad oggi.”