SERIE B UFFICIALE – La Luiss ingaggia Sean Busca, Alessandro Perotti, Giuseppe Invernizzi e Giovanni Allodi

La Luiss Basket Serie B chiude il reparto under con quattro nuovi arrivi: Sean Busca, Alessandro Perotti, Giuseppe Invernizzi e Giovanni Allodi.

Per Busca, figlio d’arte visto che suo papà Emiliano ha giocato in Serie A con Virtus Roma, Siena e anche in Nazionale, si tratta della prima esperienza in Serie B visto che nella scorsa stagione ha militato in C Silver laziale con la canotta del Basket Roma. Il ragazzo classe 2003 ha segnato 18.2 punti di media in 23 partite giocate. Dotato di un ottimo fisico per la categoria, 200 cm per 76 kg, per lui è ora di cimentarsi con un campionato nazionale.

Perotti, ala/centro classe 2003 prodotto del settore giovanile di Biella, nella scorsa stagione ha militato nella Novipiù Campus Piemonte. Il giocatore ha ben figurato durante tutto il campionato Under 19 Eccellenza segnando quasi 11 punti di media, partecipando anche alle Finali Nazionali per l’assegnazione dello scudetto che si sono tenute a Ragusa. Inoltre ha giocato in doppio tesseramento a Collegno, in C Gold piemontese, e si è dimostrato pronto per il salto di categoria.

Proviene invece dalla neo scudettata Olimpia Milano il playmaker Invernizzi. Nato a Bergamo il 23 aprile 2003, 185 cm per 90 kg, può vantarsi di aver esordito in Serie A con la maglia biancorossa: il 16 aprile 2022 al Forum di Assago ha calcato il parquet meneghino per 2 minuti contro la Gevi Napoli, si è poi seduto per ben tre volte in panchina con Rodriguez e compagni contro Virtus Bologna, Brindisi e Venezia. Playmaker classico, potrà mettere in campo tutta l’esperienza acquisita dopo essersi allenato per un anno a stretto contatto con alcuni dei migliori giocatori del continente.

Giovanni Allodi poi, ala pivot con grande esperienza in A2, è cresciuto nelle giovanili di Reggio Emilia alla scuola di Coach Menozzi, il Bianchini del basket giovanile italiano. Ha giocato in A2 a Mantova, Recanati, Latina per tre anni, Bergamo e l’anno scorso in C a Fidenza.

Si è iscritto al Master della Luiss in Food&Wine Business.

A Sean, Alessandro, Giuseppe e Giovanni un caloroso benvenuto e un in bocca al lupo per la stagione che sta per cominciare!

Uff.Stampa Luiss Basket