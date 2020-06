Con l’ambizione di migliorare il sesto posto dell’anno scorso la Luiss sta lavorando per chiudere il roster della squadra del prossimo anno. Confermati il coach Andrea Paccariè alla guida della squadra da sei anni e Riccardo Esposito come vice si stanno valutando 4-5 nuovi elementi da inserire nel nuovo roster per il prossimo campionato di serie B.

–

Uff stampa LUISS Roma