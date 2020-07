SERIE B UFFICIALE – La nuova Pallacanestro Roseto prende i diritti di Lecco

La neocostituita società sportiva Pallacanestro Roseto SSD a

r.l. annuncia il raggiungimento dell’accordo con il Basket Lecco per la cessione dei diritti per

l’iscrizione al campionato nazionale maschile di Serie B 2020/2021. L’iniziativa è promossa dagli

imprenditori locali Fabio Brocco, Alessandro Maltese e Giulio Sottanelli con la volontà di

restituire alla comunità rosetana un futuro per il più antico sport cittadino, che quest’anno segna

l’anniversario dei suoi 100 anni.

“Per non disperdere questo importante patrimonio di storia, di impegno e di passione che

caratterizza la nostra città stiamo dando vita a un nuovo progetto sportivo locale che possa

rappresentare il futuro del basket a Roseto” spiegano gli imprenditori promotori “i valori ai quali

facciamo riferimento sono la sostenibilità, la trasparenza e l’inclusività, per questo il modello

scelto è quello del consorzio di imprese, uno strumento che consente un impegno collettivo

dell’imprenditoria locale, quindi un sostegno condiviso e solido e una governance di largo respiro

alla società sportiva Pallacanestro Roseto di cui il consorzio “Le Quote” sarà appunto proprietaria.

Nei prossimi giorni sarà costituito il consorzio di aziende e quindi rinnoviamo il nostro invito a

manifestare l’interesse a tutti coloro che hanno cuore il basket rosetano e vogliono sostenere la

cultura sportiva della nostra città”.

I promotori dell’iniziativa comunicano, inoltre, che Fabio Brocco è stato indicato come

presidente pro-tempore della società Pallacanestro Roseto e che nelle prossime settimane sarà

nominato un consiglio di amministrazione, con la volontà di coinvolgere le figure che hanno

caratterizzato la storia del basket rosetano. Per maggiori informazioni e richieste di adesione al

Consorzio è attiva la mail info@consorziolequote.it. Ulteriori dettagli sulla società e

sull’operazione saranno resi pubblici nei prossimi giorni.

–

Uff stampa Pallacanestro Roseto