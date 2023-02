SERIE B UFFICIALE – La Real Sebastiani Rieti e Lorenzo Piccin insieme fino al 2024

La SSD Real Sebastiani Rieti comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con l’atleta Lorenzo Piccin.

Il giocatore nativo di Conegliano (TV) e gli amarantocelesti insieme fino al 30 giugno 2024.

“Sono molto emozionato e felice di aver firmato con la Real Sebastiani anche per la prossima stagione!

Rieti fin dal primo momento è stata come una seconda casa per me, sono stato accolto benissimo e continuo ad esser trattato da tutta la società e dai tifosi in modo stupendo. Per questo motivo, quando è arrivata la proposta del Patron Pietropaoli, ho accettato senza pensarci su! Sono contento per quanto riguarda la mia estensione anche per il prossimo anno, ora però c’è una stagione da concludere nel miglior modo possibile e darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati!”.

A “Lollo” auguriamo tutte le fortune personali e professionali in maglia Sebastiani!

