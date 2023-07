SERIE B UFFICIALE – La Rucker annuncia Alberto Chiumenti

ALBERTO CHIUMENTI È UN NUOVO GIOCATORE BIANCONERO

Nativo di Schio, classe 1987, inizia a muovere i primi passi nel settore giovanile della Fortitudo Bologna. Da Forlì a Vigevano, passando per Latina, prima della lunga e felice parentesi a Casalpusterlengo: dal 2010 al 2016, ne diventa uno dei giocatori simbolo con 160 presenze e oltre 1700 punti realizzati. Va a Ravenna, di cui diventa capitano giocandovi 4 stagioni. Nel mezzo, veste anche la maglia di Cento. Poi un anno in B alla Sebastiani Rieti, prima del ritorno in A2 con la Stella Azzurra Roma.

Alberto Chiumenti: “Sono contentissimo di questa nuova avventura, è una sfida molto stimolante. Conosco molto bene coach Carrea per averlo avuto 5 stagioni all’Assigeco e il fatto di ritrovarlo ha inciso nella scelta. Tutti quelli che mi hanno parlato della Rucker si sono espressi in modo estremamente positivo, so che troverò una piazza appassionata e una società composta da persone qualificate e competenti. Mi sento la responsabilità di fare le cose per bene e di impegnarmi al massimo per raggiungere gli obiettivi, spero tanto di fare una stagione in cui, partendo da agosto come singoli, si arrivi nel corso della stagione a formare un gruppo solido e motivato che possa giocarsi ai playoff qualcosa di importante. Sappiamo che non sarà un campionato facile, la possibilità di schierare un comunitario è un fattore nuovo di cui va compresa l’incidenza. Il livello sarà alto e sicuramente ci sarà da combattere, credo che da parte nostra ci siano tutti i presupposti per fare bene”.

Michele Gherardini: “Per Alberto parla il suo curriculum, tante stagioni in A2 giocate a buon livello non necessitano di tante parole. Un dato è importante: si è fatto apprezzare a livello tecnico e umano sia a Casalpusterlengo sia a Ravenna, restandovi rispettivamente per 6 e 4 anni. E quando questo succede, significa che un giocatore ha dato tanto in campo e ha saputo instaurare anche relazioni personali importanti con l’ambiente. Pensiamo possa integrarsi bene con Nasello, Gatti e Cacace, sarà fondamentale come guida della squadra e siamo veramente contenti di vederlo vestire i colori bianconeri”.

Benvenuto Alberto!

