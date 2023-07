SERIE B UFFICIALE – La Rucker annuncia Calbini

Lorenzo Calbini, play/guardia classe 2002, 192 cm per 84 kg, è cresciuto nel settore giovanile della VL Pesaro. Nelle ultime due stagioni in Serie B, ha giocato con Senigallia e Teramo. Le sue statistiche al termine della stagione con il club abruzzese parlano di 13.8 punti, 4.9 rimbalzi e 2.7 assist di media a partita.

Lorenzo Calbini: “Sono molto contento che la Rucker mi abbia cercato per far parte della squadra del prossimo anno. Nelle ultime stagioni l’ho seguita e ho ricevuto solo feedback positivi da chi ci ha giocato. Credo sia l’ambiente ideale per migliorare individualmente – come dimostrano le carriere di diversi ragazzi giovani passati per San Vendemiano – all’interno di un contesto ambizioso che punta ad un campionato di alta classifica. Da parte mia, metterò al servizio della squadra le mie qualità, che sia da play o da guardia poco importa. L’importante per me sarà essere utile alla causa”.

UFF.STAMPA RUCKER