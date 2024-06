Il primo volto nuovo in casa bianconera per la stagione 24-25 è quello di Jacopo Preti, ala di 200 cm del 1994.

Nelle ultime due stagioni in forza ai Fiorenzuola Bees, dopo la promozione in A2 ottenuta con la Juvi Cremona, per Preti è un ritorno in maglia Rucker, con cui ha giocato nella stagione 19-20, per poi approdare all’Andrea Costa Imola nel campionato 21-22.

Nell’ultima stagione, ha prodotto 14.2 punti di media, con il 47% da 2, il 35% da 3 e l’87% ai tiri liberi.

Ufficio stampa RUCKER