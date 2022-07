SERIE B UFFICIALE – La Rucker ingaggia Damir Hadzic

Nell’ultima stagione in maglia Forio, la nuova ala dei bianconeri ha maturato esperienza importanti oltre oceano dopo essere cresciuto nelle giovanili di Rimini

Dopo Marco Perin e Nicolò Gatti, il GM Michele Gherardini ha concluso la terza operazione in entrata firmando Damir Hadzic, ala nativa di Sarajevo di 203 cm per 97 kg.

Dopo la trafila delle giovanili con Olimpo Alba e Crabs Rimini, Damir vola negli States per rimanervi quattro stagioni: la prima tappa è l’High School di Jacksonville, a seguire le esperienze nel College di Little Rock e in quello di Flager Saints. Nel 20-21 torna in Europa a seguito della chiamata della Virtus Roma, torna in B ad Alba e nell’ultima stagione gioca a Forio d’Ischia, nel girone D della Serie B.

“Mi piace fare un po’ di tutto, adoro giocare in velocità e correre, cercando di sfruttare le mie qualità atletiche. Posso giocare in più ruoli e mi reputo un agonista, mi piacciono le prove difficili e ho voglia di mettere in campo sempre tutto il mio impegno”.

Avevo diverse offerte, ho scelto la Rucker perché coach Mian e il GM Gherardini mi hanno prospettato una stagione impegnativa e stimolante. Conosco il percorso che questa squadra ha fatto nelle ultime stagioni, essere qui per provare a salire in A2 rappresenta una sfida importante”.

Ufficio stampa Rucker