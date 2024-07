SERIE B UFFICIALE – La Rucker ingaggia Fabiani

Secondo nuovo arrivo in casa bianconera per la stagione 24-25.

Dopo quello di Jacopo Preti, la Rucker ha il piacere di ufficializzare la firma con l’atleta Luca Fabiani.

Centro del 2001 per 201 cm, Luca arriva dal Brianza Casa Basket con cui nell’ultima stagione ha totalizzato 8.2 punti e 4.9 rimbalzi per gara.

Dopo il settore giovanile del Ca Ossì Forlì, è la volta del trasferimento a Bassano con l’Orange Basket con cui gioca sia in Under 18 eccellenza sia con la prima squadra in C Gold.

Si trasferisce poi a Rimini con cui ha vinto il campionato di serie B ed ottenuto la promozione e in A2, prima del passaggio in Brianza nelle ultime due stagioni.

Benvenuto Luca!

Ufficio stampa RUCKER