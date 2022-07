SERIE B UFFICIALE – La Rucker ingaggia Gobbato

RUCKER, LA NUOVA ALA BIANCONERA E’ ENRICO GOBBATO



Classe 98, 195 cm per 98 kg, l’ala triestina arriva dalla Juvi Cremona con cui ha conquistato la A2.

Enrico iInizia il percorso giovanile con l’Azzurra Trieste per approdare poi al Basket TS con cui partecipa ai campionati U16, U18 e U20, oltre ad essere aggregato alla A2 di coach Dalmasson. È Valsesia la prima esperienza lontano da casa, vi gioca metà stagione chiudendo l’annata a Palestrina, sempre in Serie B. Seguono due anni a Giulianova, una stagione con la Viola Reggio Calabria e poi nel roster della Juvi Cremona, con cui raggiunge la A2 al termine della passata stagione.



“Sono un giocatore competitivo, metto sempre grinta e carattere in campo al servizio della squadra. Credo di avere un buon impatto difensivo, mi adatto con facilità al tipo di gioco offensivo richiesto dal coach, in difesa provo a far valere il mio impatto fisico sull’avversario da marcare. Mi piace tirare da 3 punti. Da anni la Rucker è tra le Società più ambite della categoria per serietà, crescita costante e qualità del lavoro svolto. Sono due stagioni che arriva vicina all’obiettivo, farò di tutto per contribuire a centrarlo quest’anno, non sarà facile ma sono fortemente stimolato e non vedo l’ora di iniziare”.

Ufficio stampa Rucker