Serie B UFFICIALE – La Silva Group Basket Scauri perde un altro pezzo. Rescisso il contratto con Dario Guadagnola

È durata solo 8 partite l’avventura di Dario Guadagnola in maglia Basket Scauri. Il giocatore aveva esordito in occasione della partita contro la Luiss, a cui aveva fatto seguito l’esonero di Andrea Masini, e sembrava poter dare un utile contributo alla causa scaurese, rappresentando quel giocatore “veterano” che serviva alla squadra, che gli derivava dalle interessanti esperienze vissute a Catanzaro e Venafro.

Ma in breve, il ricoprire lo stesso ruolo di Silvio Stanzani, a sua volta arrivato a metà settembre, poco prima dell’inizio del campionato, ha fatto emergere un certo dualismo tra i due giocatori. Né l’arrivo di un ottimo Leonardo Ortenzi è riuscito a dirimere la questione, non riuscendo ad amalgamare come avrebbe voluto il gruppo.

Segnali di una possibile rottura c’erano già stati nelle ultime tre partite. A Roma, contro la Stella Azzurra, un problema fisico gli ha impedito di scendere in campo, dove forse, anche se parzialmente menomato, avrebbe potuto essere utile alla squadra; alla vigilia del derby con la Meta Formia e in ultimo ad Avellino, dove ha giocato solo 3’.

Ieri l’epilogo, dove con uno scarno comunicato lo Sponsor, Silva Group, ha informato che la dirigenza del Basket Scauri ha rescisso il contratto con il giocatore.

Con Guadagnola sono 4 i giocatori che dall’inizio del campionato hanno revocato il contratto con il Basket Scauri (Mataluna, Tartamella e Werlich, gli altri) un evento mai accaduto in passato.

Adesso il Presidente Roberto Di Cola, con i fidi collaboratori Emanuele Forgetta e Antonio Cuomo, dovrà fare le valutazioni del caso, se tornare sul mercato per cercare un centro di peso ed esperienza che possa dare una mano a Silvio Stanzani sotto canestro, oppure rimanere con l’attuale organico, ridotto ora a soli 9 elementi, più un paio di under del settore giovanile.