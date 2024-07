SERIE B UFFICIALE – La T Gema Montecatini annuncia Andrea Gattel

Pallacanestro Montecatini dΓ il suo benvenuto caloroso al piΓΉ giovane del gruppo della prima squadra, il classe 2005 π€π§ππ«πžπš π†πšπ­π­πžπ₯!

Andrea Γ¨ una guardia di 195 cm nativo di Sacile del Friuli e di scuola Reyer Venezia: lo scorso anno ha giocato in doppio tesseramento con Jesolo in serie C, con una media di 6.4 punti a partita e in Under19 Eccellenza con Venezia, ben figurando anche in questo caso con 8 punti di media.

In precedenza ha indossato sul parquet i colori orogranata sempre in Under 19 Eccellenza nel 2022/23 dopo aver fatto capolino nei campionati senior giocando con la Castellana Mestre in Serie C Silver (2.3 punti di media).

Gioca in maglia Reyer dalla stagione 2021/2022, ma ha difeso anche i colori di Sistema Basket Pordenone e HRV Villanova, ma Γ¨ un prodotto delle giovanili Humus Sacile.

Diamo il benvenuto a Montecatini al 19enne Andrea!

UFF.STAMPA PALL.MONTECATINI