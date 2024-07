SERIE B UFFICIALE – La T Gema Montecatini firma il colpo Chiarini

𝐁𝐒𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐒𝐝𝐨 𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐚𝐭𝐒𝐧𝐒, 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐨!

E grazie a tutti, tifosi, curiosi, appassionati per la pazienza…”Ma Γ¨ vero che arriva? Ma quando viene ufficializzato?…”

Oggi Γ¨ quel giorno: 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐨 π‚π‘π’πšπ«π’π§π’ Γ¨ un nuovo giocatore de π‹πš 𝐓 π“πžπœπ§π’πœπš π†πžπ¦πš π“π¨π¬πœπšπ§πš 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐚𝐭𝐒𝐧𝐒!

Mvp dello scorso campionato, il suo primo in Italia, disputato con la maglia della Pielle Livorno, argentino di Cordoba, compirΓ 26 anni il prossimo 4 settembre. 190 centimetri per 88 kg, ha disputato 33 partite in stagione regolare a Livorno con cifre ragguardevoli: 16.1 punti realizzati, 4 rimbalzi e 3.5 assist, tirando con il 46% da 3 e con quasi l’80% ai liberi, meritandosi il titolo di miglior giocatore della B. Ai playoff altre 8 partite per Mateo, con 15.5 punti di media, chiusi in gara 5 con il ko con Avellino. In precedenza ha giocato nella sua Argentina, dove ha iniziato dalle giovanili e dove Γ¨ subito approdato in nazionale (l’anno scorso ha preso parte ai Giochi Universitari di Chengdu (in Cina). Dal 2021 al 2023 Γ¨ stato in forza all’Istituto de Cordoba dove nel 2021/2022 ha vinto lo scudetto con oltre 10 punti di media, ripetendosi come cifre anche nell’anno successivo.

Realizzatore sΓ¬, ma anche difensore e uomo squadra, Γ¨ soprannominato “Jefecito” (piccolo capo) e il suo cognome si pronuncia “Ciarini”, ma non si arrabbierΓ (tranquilli!) se aggiungeremo una “h”!

Benvenuto, bienvenido a Montecatini, 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐨! Forza π‹πš 𝐓 π“πžπœπ§π’πœπš π†πžπ¦πš

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI