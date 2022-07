SERIE B UFFICIALE – La Virtus Arechi Salerno conferma Niccolò Rinaldi

Se con l’ingaggio di Zucca la Virtus Arechi Salerno ha subito messo le cose in chiaro, con la riconferma dell’ala Niccolò Rinaldi arriva un altro segnale da parte del club blaugrana. Reduce da una stagione in cui i numeri hanno detto addirittura 42% da tre punti, sia in campionato che nei playoff, l’esterno classe 1993 (198cm) sarà anche nel prossimo campionato di Serie B uno dei terminali offensivi più importanti della Virtus.

Le prime parole di Rinaldi da blaugrana 2022-23: “Dopo quello che abbiamo costruito nella scorsa stagione, sono convinto che nella prossima si potrà fare ancora meglio. La società sta lavorando per allestire un roster di qualità e questo mi stimola ulteriormente, davvero non vedo l’ora di ricominciare e di poter migliorare ancora di più il mio gioco offensivo, non solo dal perimetro ma anche da due. A Salerno mi sono trovato benissimo e questo ha inciso molto nella scelta, per cui è stato semplice dire sì alla proposta che mi ha fatto il club. Volevo la Virtus nonostante fossero arrivate alcune richieste da altre società”.

Il pensiero del ds Pino Corvo: “Sin dal primo momento non abbiamo avuto alcun dubbio e quindi volevamo ripartire da Niccolò, non solo un serio professionista che sa fare gruppo ma anche un attaccante notevole per la categoria. Aspetti che si uniscono alla perfezione e che combaciano ottimamente con le idee societarie e tecniche. Dopo un anno vissuto con noi, certamente nella prossima stagione il suo ruolo potrà essere ancora più importante nello spogliatoio e in campo”.

Comunicazione Virtus Arechi Salerno