SERIE B UFFICIALE – La Virtus Cassino si rinforza con Jacov Milosevic

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta montenegrino, classe ‘99, Jacov Milosevic, ala piccola di formazione italiana lo scorso anno in forza al Forio d’Ischia.24 anni da compiere a gennaio, Jacov gode già di ampia esperienza nei campionati italiani, che disputa regolarmente sin dal 2015: Vado Ligure, in serie C, Faenza e Campli, in serie B, Napoli Basket, in A2, e Sant’Antimo, per 2 stagione sportive di nuovo in B.Nel giro delle nazionali giovanili del Montenegro dal 2015, ha in curriculum 3 partecipazioni ai campionati europei con le selezioni U16, U18 e U20, da ultimo, in Israele.Campli e Sant’Antimo sono sicuramente le piazze dove, il nuovo giocatore rossoblù, ha dimostrato il suo ottimo potenziale, grazie ai 16 punti di media per partita e 6 rimbalzi, nella prima avventura, e ai 12 punti e 5 rimbalzi per match, nella seconda.Nella scorsa stagione, in maglia Forio, la consacrazione come uno dei top player della categoria grazie ai quasi 15 punti realizzati in 32 minuti di utilizzo, impreziositi da 8 rimbalzi, 1 palla recuperata e 2 assist.Giocatore duttile, dalla doppia dimensione offensiva, e con caratteristiche tecniche determinanti sia fronte che spalle a canestro, Jacov fa del suo atletismo e della sua capacità di difendere e attaccare chiunque, le sue armi vincenti; delle doti queste, che sono valse al nuovo giocatore benedettino la chiamata della dirigenza di via Tommaso Piano e di coach Russo, che hanno deciso di comune accordo di investire forte su di lui.Da parte di tutto il team cassinate, un caloroso benvenuto e un sincero ‘in bocca al lupo’ a Jacov per questa sua nuova esperienza all’ombra dell’abbazia.

Uff stampa BPC Virtus Cassino