SERIE B UFFICIALE – La Virtus GVM Roma annuncia Ancellotti

La Virtus GVM Roma è lieta di annunciare l’accordo con Andrea Ancellotti, la scorsa stagione alla Real Sebastiani Rieti.

Centro di 213 centimetri, Andrea è nato a Correggio il 28 marzo 1988. La sua lunga carriera cestistica inizia proprio alla Pallacanestro Reggiana con cui esordisce in A1 nella stagione 2006/2007. Nei due anni successivi rimane con i biancorossi in A2, salvo poi iniziare un lungo viaggio nei canestri di Italia. Patti, Sant’Arcangelo e Corato, nel campionato di Legadue, ed in cui riesce ad affermare la sua presenza e media realizzativa. La sua consacrazione arriva nella stagione 2014/2015 con Chieti (in A2) con una media di 12.5 punti per partita, 58.5% da due e quasi 9 RPP in 30 minuti di media in campo. Si trasferisce a Treviso dove mantiene ottime medie realizzative ed a rimbalzo e nel biennio 2017/2019 veste la maglia di Pesaro, nel massimo campionato nazionale: con i marchigiani viaggia a 3.15 punti di media in 12.45 minuti di gioco. Dalle Marche al Lazio, quando nel 2019/20 decide di vestire la canotta di Latina, in A2: con i pontini torna abbondantemente sopra la doppia cifra nei punti segnati (12 punti di media con il 56% al tiro). L’anno successivo inizia a Brescia (A1) per poi trasferirsi a Treviglio, in A2. Nelle ultime tre stagioni ha vestito nell’ordine la maglia di Chiusi, Chieti e Real Sebastiani Rieti, con cui ha chiuso l’ultima annata.

Il suo viaggio prosegue a Roma: benvenuto Andrea!

Le prime parole di Andrea: “Ciao, sono entusiasta di sposare il progetto Virtus Roma 1960. La società è ambiziosa e punta a fare bene in questo campionato, porterò la mia esperienza al servizio della squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di iniziare.”

UFF.STAMPA VIRTUS ROMA