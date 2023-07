SERIE B UFFICIALE – La Virtus Imola si rinforza sotto canestro con Daniel Ohenhen

By

Daniel Ohenhen è il nuovo pivot della Virtus Imola per la stagione 2023/2024!

Classe 2001, alto 200 cm per 111 kg, Daniel è l’uomo che dovrà spostare gli equilibri sotto le plance e a rimbalzo, affiancando (per il momento, in attesa di altre conferme) Gioacchino Chiappelli.

Ohenhen giunge in riva al Santerno dopo l’amara esperienza a San Miniato, nello stesso girone della Virtus, conclusasi con la retrocessione diretta in serie B Interregionale.

Dopo due anni a Cividale in serie B (2020/2022) e dopo l’annata al piano di sopra a Udine nel (2019/20), l’esperienza più importante per Ohenhen è la più recente, proprio quella a San Miniato, al di là della retrocessione. La sua fisicità e la sua “presenza” nel pitturato hanno aiutato i toscani a cullare a lungo il sogno salvezza. Dopo Venturoli, Tozzi e Spatti, infatti, con i suoi 7,7 punti di media partita (50% da 2 punti) è stato il più prolifico dell’Etrusca, in una stagione tutt’altro che agevole.

Ora è tempo di confermare le proprie doti fisiche e tecniche, in un ambiente favorevole allo sviluppo dei giovani emergenti, in una categoria che ha già ampiamente dimostrato di meritare.

Daniel Ohenhen, innanzitutto, benvenuto alla Virtus Imola! Soddisfatto dell’accordo con la società?

“Sono molto contento di venire alla Virtus Imola: me ne hanno parlato tutti bene, spiegandomi come sia una grande famiglia, non vedo l’ora di conoscervi tutti”.



Arrivi da una stagione sfortunata (a livello di club) a San Miniato, ma assolutamente positiva a livello personale, al di là dei numeri. Hai voglia di riscatto?

“Certamente! Voglio che sia una stagione assolutamente positiva e divertente a livello di squadra. Voglio ringraziare coach Regazzi e tutto l’ambiente Virtus Imola per avermi cercato e voluto, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura!”.



Le tue principali doti tecniche e gli aspetti invece che vuoi migliorare?

“Le mie principali doti tecniche sono il gioco in post basso e i rimbalzi, mentre gli aspetti che voglio migliorare sono il tiro da fuori e la difesa”.

Entri in un gruppo molto affiatato che ha basi solide e che fu protagonista di un ottimo campionato lo scorso anno. Come ti troverai?

“Spero di trovarmi bene, cercherò di mettermi subito a disposizione della squadra”.

Che impressione ti ha fatto l’Armata Giallonera e l’impatto coi tifosi al PalaRuggi?

“I tifosi mi hanno fatto un’impressione super! Erano veramente in tanti e calorosi: davvero un bel tifo e poi anche corretto!”

Area Comunicazione Marketing Virtus Imola