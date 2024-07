SERIE B UFFICIALE – La Virtus Ragusa conferma l’ala/centro Giorgio Calvi

Dopo un paio d’infortuni che l’hanno privato della scena troppo presto, costringendolo ad

assistere da fuori alla cavalcata dei compagni verso la Serie B Nazionale, Giorgio Calvi riparte

da Ragusa. E’ lui il quarto tassello della squadra di coach Recupido, che nel prossimo

campionato potrà contare sull’ala/centro milanese. Classe 2000, originario di Milano, Calvi è

un atleta versatile e tecnico, in grado di ricoprire più ruoli e bravo ad aprire il campo, potendo

contare su soluzioni da dietro l’arco.

La scorsa stagione, per lui, è stata segnata da undici apparizioni e due episodi sfortunati: una

tremenda caduta nella gara interna contro Rende, che l’ha costretto a indossare un tutore per

recuperare da un problema alla spalla; e, soprattutto, il grave infortunio al legamento crociato

del ginocchio, patito dopo le festività natalizie. Dall’ultima apparizione contro Capo

d’Orlando (una manciata di minuti nella trasferta del 7 gennaio), Calvi non ha più rimesso

piede in campo, fino all’intervento dello scorso aprile che, però, non gli ha impedito di tornare

in panchina e incitare i compagni nell’ultima fase della stagione.

Oltre a dimostrare la scorza del combattente, Calvi si è rivelato un uomo spogliatoio

determinante. La promessa di ritrovarsi in B è stata mantenuta: “Sono molto felice di

continuare il mio percorso in maglia Virtus, con la quale inizierò la mia terza stagione – dice

Calvi – Purtroppo lo scorso anno sono stato fermato da un infortunio, il cui recupero si

completerà nei primi mesi del prossimo campionato. Il percorso per tornare in campo sta

proseguendo bene, sotto il controllo dello staff medico e atletico, e sto lavorando duramente

per essere pronto. Voglio ringraziare tutta la società, dalla dirigenza allo staff tecnico e

medico, in particolare la presidente Sabbatini e coach Recupido, che mi sono sempre stati

vicini e per la fiducia che mi hanno dimostrato. Voglio ripagarla sul parquet. Ci aspetta un

campionato di categoria superiore, ma sono sicuro che ci toglieremo le nostre soddisfazioni,

e continueremo a far divertire i nostri tifosi, che invito a supportarci come sempre hanno fatto.

Forza Virtus!”.

Uff Stampa Virtus Ragusa