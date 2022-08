SERIE B UFFICIALE – Langhe Roero, accordo triennale con coach Luca Jacomuzzi

Il capo allenatore dell’Under 19 e della Serie B sarà coach Luca Jacomuzzi! All’undicesima stagione langarola, sarà la guida del gruppo, interamente composto da under, che disputerà il campionato Under 19 Eccellenza sotto l’insegna di Novipiù Campus e, poi, il campionato di Serie B sotto quella di Langhe Roero.

Il coach ha sottoscritto un accordo triennale.

Profilo

Da giocatore ha collezionato numerosi successi, calcando i parquet della Serie A (a partire dall’Auxilium Torino), A2, B e C per poi iniziare a PMS l’esperienza in panchina, che lo porta nel 2012-13 ad arrivare all’Olimpo Basket Alba. Una volta approdato nel club biancorosso per dieci stagioni, inframezzate da una sola parentesi nuovamente a PMS, è un cardine tecnico essenziale della società. Allena giovanili e prima squadra, portando quest’ultima dalla C2 alla Serie B. Dal 2017 ha guidato la prima squadra per quattro campionati cadetti di fila, centrando i playoffs per ben due volte, di cui l’ultimo con Langhe Roero nella passata stagione.

Nel nuovo anno sportivo che è ormai alle porte sarà il capo allenatore del gruppo Langhe Roero/Novipiù Campus che disputerà con gli stessi effettivi sia la Serie B che l’Under 19 Eccellenza.

In occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto del 20 luglio il coach ha sottolineato le ambizioni di un nuovo corso, che vuole essere importante trampolino per i giovani del territorio: “Questa unione tra Langhe Roero e Novipiù Campus è una duplice opportunità per entrambe le Società. I ragazzi che verranno a giocare qui avranno infatti l’opportunità di percorrere il corridoio che completerà la formazione giovanile e li accompagnerà verso l’ingresso del basket senior di alto livello. Si tratta di un progetto molto ambizioso, che vuole far sì che gli atleti possano crescere nell’ambiente giusto per accompagnarli all’arrivare dal settore giovanile alla Serie A, alla A2 o alla B, in base alle proprie possibilità. Questa offerta per i ragazzi del territorio sarà una grande occasione, che non tutti hanno nella propria piccola società. Saremo il tramite per far sì che gli atleti dalle piccole società del territorio possano arrivare alla Serie A”.

Ufficio Stampa Langhe Roero – Novipiù Campus