SERIE B UFFICIALE – Langhe Roero annuncia il talento estone Erik Makke

Langhe Roero e Novipiù Campus sono liete di dare il benvenuto ad Erik Makke, che va ad arricchire le fila della squadra per la Serie B e l’Under 19 Eccellenza!

Profilo

Playmaker di 184 cm e 73 kg, è nato a Tallinn in Estonia nel 2005 (5 aprile) in una famiglia di sportivi. I Makke infatti hanno una tradizione di molti anni come cestisti, dal nonno, al papà di Erik, ma anche uno zio ed una zia. La mamma, invece, è stata campionessa nazionale di ping pong. Il padre Kristjan Makke ha giocato nel massimo campionato estone nei club Tallinn Tehnika Ülikool, Kalev Cramo e Tallinn Kalev ed ha vestito la divisa della nazionale, squadra di cui è anche stato il capitano. Inoltre, Kristjan Makke ha vissuto per tre anni negli Stati Uniti, disputando l’NCAA Division 1 con la propria high school, la Western Illinois.

Erik ha seguito in principio le orme di entrambi i genitori, giocando sia a ping pong che a basket, per poi appassionarsi e proseguire la sua strada solo con la palla a spicchi. Si avvicina alla pallacanestro nella sua città, presso il Keila Korvpallikool. Nel 2020-21 lascia l’Estonia per arrivare in Italia alla Junior Casale, dove gioca in U16 e U18 Eccellenza. Poi lascia i colori rossoblu per arrivare nel 2021-22 (in prestito da JB Monferrato) al Novipiù Campus Piemonte, scendendo in campo con l’Under 17, l’Under 19 e la C Silver. Con l’Under 19 Eccellenza si qualifica alle Finali Nazionali. Parallelamente al cammino con i club, è cresciuto anche nella nazionale estone, con cui ha percorso tutta la trafila dall’Under 14 in poi e partecipando a manifestazioni internazionali come il “Nordic and Baltic Tournament”.

In campo si è fatto notare da molti per il suo talento (14, 1 punti di media in U19 Eccellenza nel 2021-22, con un high di 36 contro Omegna), tanto da poter prendere parte nel corso di questa estate a due prestigiose esperienze. La prima è stata a giugno con la convocazione al “NBA Basketball Without Borders Europe” che si è svolto a Milano, un raduno di 62 tra i migliori ragazzi e ragazze di 17 e 18 anni da 24 Paesi europei. Si tratta di un evento, come riporta il comunicato ufficiale, con “𝘭’𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘦 𝘥𝘪 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘕𝘉𝘈, 𝘞𝘕𝘉𝘈 𝘦 𝘍𝘐𝘉𝘈” tra cui Danilo Gallinari, Kemba Walker e il capo allenatore dei Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins.

La magica estate di Erik Makke è poi proseguita con un’altra chiamata a stelle e strisce: è stato infatti selezionato per prendere parte all’ “NBA Academy” che si è svolta a luglio ad Atlanta, negli Stati Uniti.

Dopo questi ultimi mesi ad alto tasso di adrenalina, nella nuova stagione che sta per iniziare continuerà il suo cammino con Novipiù Campus in U19 Eccellenza e giocherà anche in Serie B con Langhe Roero!

