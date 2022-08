SERIE B UFFICIALE – Langhe Roero, annunciati Francesco Cravero e Matteo Corgnati

Il primo giocatore che va a comporre il gruppo della Serie B e U19 è Francesco Cravero! Unica conferma della passata stagione, è un volto già noto ai tifosi perché ha vestito le divise di Olimpo Basket Alba (da dicembre 2020) e quella di LRB nel 2021-22. Classe 2003, è un’ala grande di 200 cm e 95 kg ed inizia a giocare all’Abet Bra per poi approdare a Venezia nel 2016. Con la Reyer in quattro anni gioca tra Under 15 ed Under 18 Eccellenza, partecipando a quattro finali nazionali, due tornei di Euroleague, nonché due Next Gen Cup.

Arrivato, infine, all’Olimpo nel dicembre 2020 da allora ha difeso la causa langarola e poi di LRB. Nell’ultima Serie B ha collezionato 34 presenze e 12 minuti abbondanti di media in campo. Tra i punti che ha realizzato (2,3 di media), ha messo a segno anche canestri pesanti, come il buzzer beater della vittoria al Modigliani Forum alla prima giornata.Nella prossima stagione da essere uno degli under diventa uno degli atleti più esperti del gruppo, pur essendo appena un 2003. Sarà l’unico giocatore che rappresenterà la continuità con gli anni scorsi: “Innanzitutto sono molto curioso di scoprire tutte le novità e di conoscere i nuovi compagni. Passerò da una squadra per la maggior parte senior, a una giovanile, sarà un po’ un ritorno all’ambiente che ho vissuto a Venezia. Sarà una sfida interessante con un gruppo giovane che sarà impegnato in due campionati contemporaneamente ed è certamente una bella esperienza. In Serie B affronteremo avversarie veramente forti e sarà un campionato difficile, ma non vedo l’ora di vedere come si comporterà la squadra. Aspetto anche con piacere di sfidare i miei ex compagni, come ad esempio Antonietti che è andato a Legnano. Sarà un confronto molto interessante!”.

Il primo volto nuovo per la Serie B 2022-23 è Matteo Corgnati! Va ad aggiungersi, come secondo elemento, al gruppo che parteciperà al campionato cadetto con LRB ed all’Under 19 Eccellenza con Novipiù Campus Piemonte. Arriva dall’esperienza delle ultime stagioni priprio con la divisa della Novipiù.ProfiloNato a Torino nel 2004 (19 aprile), è una guardia di 190 cm e 85 kg. Inizia a giocare all’Alter 82 Piossasco per poi confluire nelle giovanili di Area Pro (realtà che unisce Piossasco, Rivalta e Orbassano) dove resta fino al 2019. Nell’estate di quell’anno si sposta a Novipiù Campus Piemonte, dove gioca per tre stagioni (19-20, 20-21, 21-22) fino alla scorsa in cui è sceso in campo in U19 Eccellenza (15,7 punti di media) e contemporaneamente in C Gold con Collegno (9,3 ppg). Il suo esordio in campionato senior lo aveva fatto nel 2020-21 con Campus in C Silver. Con la Novipiù nell’ultima annata sportiva ha conquistato e disputato con la U19 le Finali Nazionali, entrando nelle miglior otto squadre d’Italia.Nel corso degli anni ha inoltre disputato diversi tornei (Bulgheroni, Fabbri) con la selezione regionale piemontese e quest’anno ha ricevuto la prestigiosa chiamata nella “long list” della nazionale Under 18 in vista degli Europei.Sarà dunque lui il primo volto nuovo che scenderà in campo al Pala 958 per il doppio impegno della prossima stagione tra U19 Eccellenza e Serie B!

Ufficio Stampa Langhe Roero – Novipiù Campus