SERIE B UFFICIALE – Latina annuncia Marco Mennella

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Marco Mennella che è un nuovo giocatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.

Mennella, guardia classe 1999 di 194 cm di altezza e 85 kg di peso, è reduce da una buonissima stagione con la maglia della Geko PSA S’Antimo, con cui ha disputato i quarti di finale playoff cedendo alla Liofilchem Roseto di Coach Franco Gramenzi (che ha sfiorato la promozione in Serie A2, arrendendosi solo in gara 5 a Livorno). Per l’atleta nativo di Torre del Greco (NA), 10.2 punti, 2.1 rimbalzi e 1.8 assist di media nella stagione regolare.

Marco Mennella: «Sono molto carico, come i miei nuovi compagni di squadra. Ce la metteremo tutta, sperando di trascinare anche il pubblico e il loro fondamentale sostegno».

