SERIE B UFFICIALE – Latina ingaggia Marco Giancarli

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Marco Giancarli che è un nuovo giocatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.

Giancarli, playmaker classe 1995 di 182 cm di altezza e 85 kg di peso, è reduce da una brillante stagione (la terza consecutiva) con la maglia di Capitano della Fabo Herons Montecatini, con cui ha disputato la finale playoff cedendo alla Del Fes Avellino (vincitrice del campionato e promossa in Serie A2). Per il regista pontino, 3.5 punti, 1.9 rimbalzi e 1.1 assist di media nella stagione regolare.

Marco Giancarli: «Parola chiave: entusiasmo!».

UFF.STAMPA LATINA BASKET