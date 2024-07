SERIE B UFFICIALE – Latina si rinforza con il lungo Djordje Tomcic

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta serbo di formazione italiana Djordje Tomcic che è un nuovo giocatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.

Tomcic, ala/centro classe 2001 di 205 cm di altezza e 100 kg di peso, nonostante la giovane età, ha già al suo attivo numerose esperienze nella terza categoria nazionale. La stagione scorsa è stato protagonista con la maglia della Corato Basket in Serie B Interregionale, mettendo a referto 17.6 punti di media su 29 gare disputate, fissando il suo miglior risultato stagionale a 37 punti realizzati a febbraio in occasione della sfida con Angri.

Djordje Tomcic: «Siamo pronti a dire la nostra in un campionato difficile».

Benvenuto Djordje!

