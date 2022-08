SERIE B UFFICIALE – Lazar Kekovic nuova guardia della Virtus Cassino

La BPC Virtus Cassino comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle

prestazioni sportive dell’atleta Lazar Kekovic, ala montenegrina classe ‘99 di 204 cm per

100kg, reduce dalle esperienze dello scorso anno diviso tra la Pavimaro Molfetta e la Viola

Reggio Calabria.

Nonostante la giovane età, infatti, Lazar vanta già importanti esperienze nel campionato di

Serie B, dove ha già giocato con le maglie di Teramo, Vicenza, Stella Azzurra Roma, con

cui ha acquisito oltretutto la formazione italiana disputando tutta la trafila dei campionati

giovanili conquistando i favori della cronaca sportiva che lo considera uno dei migliori

prospetti del terzo campionato nazionale grazie alle 14 realizzazioni siglate per match, ed

infine Corato.

Nella stagione 2020/21 è sempre in Serie B a Ruvo, dove mette a segno 8 punti per

incontro in 24 minuti giocati, arricchiti da quasi 7 rimbalzi e 2 assist.

Prima di approdare alle ‘V’ rossoblù, l’ultima esperienza tra Molfetta e Reggio Calabria

nella stagione appena trascorsa, quella 2021/22, dove Lazar, tra stagione regolare e

playoff, colleziona la bellezza 32 presenze, impreziosite da circa 24 minuti giocati per

partita e 8 punti, con più del 50% di realizzazione da 2pt e circa il 30% da 3pt, con quasi 5

rimbalzi catturati e 1 assist.

Esperienze e cifre queste, che sono valse a Lazar la chiamata della dirigenza benedettina

e di coach Russo, che hanno deciso con fermezza di ingaggiarlo per la prossima stagione

agonistica delle ‘V’ cassinati, impegnate nel prossimo campionato nazionale di serie B.

Un caloroso benvenuto da parte di tutto il team di via T. Piano, a Lazar, e un sentito ‘in

bocca al lupo’, per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

Ufficio Stampa e Comunicazione BPC VIRTUS CASSINO