SERIE B UFFICIALE – Lecco si assicura l’ala Massimiliano Sanna

Il Basket Lecco si rinforza nel mercato invernale e prende Massimiliano Sanna, ala piccola classe ’88 con un lungo curriculum in serie B ed esperienze anche in A2. Massimiliano arriva da Chieti (girone C), dove viaggiava a 8,7 punti e 5,1 rimbalzi in 27’ di impiego medio. Nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 ha vestito la casacca di Salerno, in serie B, andando sempre in doppia cifra e conquistando i playoff in entrambe le annate. In A2, Sanna è stato compagno del nostro capitano Giulio Mascherpa con un buon minutaggio sia a Tortona (20’ di impiego medio) sia a Bergamo (19’ di impiego medio). Per lui esperienze importanti anche a Montegranaro e a Cecina in B e a Firenze nell’allora Dna.

Ecco le sue prime parole da neo bluceleste: “Ringrazio innanzitutto la società che ha permesso di raggiungere questo accordo. Appena è capitata la proposta di Lecco ho pensato subito che sarebbe stato bellissimo riavvicinarmi alla mia famiglia che vive già qui. La squadra sta lottando per una buona posizione nei playoff, troverò giocatori forti e giovani interessanti che stanno dimostrando di reggere il campionato di serie B. Conosco bene Giulio Mascherpa per averci giocato insieme due anni, è un amico e ci siamo già sentiti. Che tipo di giocatore sono? Sono un’ala piccola mancina di 196 cm e faccio del fisico la mia arma principale. Faccio tutto quello di cui c’è bisogno in campo: sono un’agonista”.

FONTE: Uff. Stampa Basket Lecco