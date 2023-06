SERIE B UFFICIALE – Legnano conferma Sacchettini

by Massimiliano Giudici

venerdì 30 giugno 2023

I Knights confermano, come da contratto biennale, la presenza di Michael Sacchettini nel proprio roster per la stagione 2023/2024.



Il centro di Borgomanero che già vestì la maglia dei Knights in A2 e fu compagno di squadra di Nik Raivio sia a Legnano sia a Piacenza, sarà ancora nel centro dell’area per i biancorossi che, nell’ultima stagione, hanno beneficiato dei suoi 13,9 punti di media con il 54% da 2, 6,2 rimbalzi e 1.1 assist.



Condizionato nella prima parte della stagione da una paio di fastidi fisici che ne hanno condizionato i primi mesi, si è poi rivelato uno dei punti di riferimento di Legnano, facendosi trovare pronto nelle gare decisive della stagione.



Basilico: “Mike ormai è una certezza. Lo scorso anno partì con qualche problema fisico che invece non risarà nella prossima stagione.

Sapevamo della sua crescita negli anni lontani da Legnano, ma siamo rimasti molto contenti della sua ultima stagione che lo ha giustamente consacrato come uno dei migliori lunghi del campionato.

Sarà sicuramente uno dei giocatori cardine della nuova squadra che inizierà la stagione a fine agosto.”



Mike Sacchettini indosserà ancora il numero 18 biancorosso.

UFF.STAMPA LEGNANO KNIGHTS