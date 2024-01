SERIE B UFFICIALE – Legnano firma Ponziani

In data odierna il Legnano Basket ha acquisito i diritti su Riziero Ponziani che sarà un Knights già dalla prossima partita.

Centro italiano di 204 cm, classe 1994 è nativo di San Cesareo (Roma); muove i primi passi alla Nova Basket Ciampino, con cui debutta in Prima Squadra (DNC) nella stagione 2011/2012. L’annata seguente si divide in doppio tesseramento tra la Virtus Roma (DNG) e l’Eurobasket Roma (DNC).

Terminata l’esperienza nella capitale durante l’estate del 2013 accetta la proposta della NPC Rieti (DNB), dove rimane per un triennio proseguendo nel personale percorso di crescita cestistica e conquistando la promozione in Serie A2.

La stagione 2016/2017 e la successiva, lo vede ai nastri di partenza con la canotta del Campli Basket (Serie B); l’estate del 2018 coincide con la sua firma alla Teate Chieti (Serie B), trascinando la formazione biancorossa fino alla semifinale dei playoff promozione.

Dopo il periodo del covid, riparte da Rieti (Serie A2) e due estati fa arriva la chiamata del CJ Basket Taranto (Serie B), diventando un tassello cruciale della squadra, prima del passaggio ad Orzinuovi della scorsa stagione dove vince il campionato di B e la Supercoppa.

Basilico: “Con Riziero andiamo ad aumentare la presenza vicino a canestro che, complice anche l’infortunio di Sacchettini, ci sta mancando nelle ultime settimane. Con il suo inserimento riequilibriamo la squadra e possiamo curare Mike al meglio senza forzare i tempi di recupero.

Sicuramente le sue caratteristiche ci aiuteranno per questa seconda parte di campionato per poter scalare un pò le posizioni della classifica”

Ponziani giocherà con la maglia numero 14.

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights