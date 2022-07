SERIE B UFFICIALE – Legnano firma Saverio Mazzantini

Il Legnano Basket annuncia la firma di Saverio Mazzantini, ala di origine livornese che nelle ultime 4 stagioni ha giocato con Piombino.

Ala piccola del 1995, 194cm, ha svolto gli ultimi anni giovanili nel Don Bosco Livorno in cui ha esordito in Serie B nel 2012/2013.

Scaligera Verona in A2, ancora Don Bosco in B, Ferentino in A2 e poi tanti anni in B a Cecina, Pavia e Piombino dove ha giocato da avversario dei Knights fino alla scorsa stagione.

Ottima l’ultima stagione conclusa con la partecipazione ai playoff, chiusa con 10 punti di media, 4 rimbalzi e 0.5 assist in circa 29 minuti di utilizzo.

Basilico: “Ottimo giocatore, solido per la categoria con margini di miglioramento. Nonostante la giovane età, ha già una lunga esperienza in serie B e nelle ultime stagioni a Piombino ha dimostrato di poter essere un giocatore determinante. Ad esempio nelle due vittorie contro di noi 7 punti e 7 rimbalzi all’andata e 10 punti e 11 rimbalzi al ritorno, hanno dato la conferma che possa essere un ottimo giocatore per noi”.

Mazzantini: “Ringrazio la società la società nella persona di Marco Tajana, Maurizio Basilico e dell’allenatore Riccardo Eliantonio, per l’opportunità che mi hanno dato di disputare il prossimo campionato in una piazza importante come Legnano. L’impegno sarà massimo per far incendiare il pubblico sempre presente e numeroso e per raggiungere gli obiettivi della società. Sono davvero molto carico e non vedo l’ora di cominciare. Aspetto tutti i nostri supporter al PalaBorsani!”

Mazzantini vestirà la maglia numero 1.

