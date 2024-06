SERIE B UFFICIALE – Legnano ingaggia Andrea Quarisa

Il veneto Andrea Quarisa è il nuovo pivot Knights.

Alto 204 centimetri il 32enne da 109 chili, nella scorsa stagione ha vestito i colori di Sant’Antimo avversario in campionato della SAE Scientifica.

Lungo con grande propensione a giocare nel pitturato è un rimbalzata nato, tanto da essere stato il miglior rimbalzista del girone e secondo di tutta la Serie B Nazionale.

Il suo percorso inizia come aggregato alla Pallacanestro Treviso di Serie A1 nel 2009/2010 e 2010/2011.

Dal 2011/2012 inizia un “Giro d’Italia”, sempre in A2, tra Latina, Fortitudo Agrigento e Assigeco Piacenza, poi dal 2014/2015 in B Nazionale con le maglie di Cento, San Severo, prima di riapprodare in A2 con Verona e Pistoia.

Nel 2019/2020 è di nuovo in Serie A1 con Pistoia, ma passa quasi subito a Jesi per due anni, poi Ancona e dopo alla PSA Sant’Antimo nelle ultime due annate sportive.

Il GM Maurizio Basilico: «Si tratta di un ottimo ingaggio che va ad innestarsi in un roster per il momento promettente bene. C’è ancora tanto da fare per definire la squadra, ma con coach Paolo Piazza stiamo lavorando a testa bassa per individuare i profili giusti.

Quarisa è stato un avversario difficile nelle gare con Sant’Antimo e le sue statistiche personali non danno l’idea di quanto impatto possa avere.

Crediamo di avere un lungo di grande spessore per questo campionato».

Quarisa vestirà la maglia numero 11

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights