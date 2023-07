SERIE B UFFICIALE – Legnano ingaggia Andrea Sipala

Andrea Sipala, ala di 198 cm per 94 kg, è un nuovo giocatore dei Knights per la stagione 2023/2024.



Prima dell’ultima positiva stagione in maglia Libertas Livorno chiusa con 6.6 punti, 4.1 rimbalzi in circa 21 minuti, ha conquistato nel 2021/2022 la promozione in serie A2 con la maglia della Juvi Cremona.

Nativo di Bollate, ma bolzanino di adozione, Sipala fino ai 20 anni ha giocato vicino casa e sempre in serie C: un anno a Trento, poi sempre a Bolzano sponda Piani ed Europa. La grande opportunità arriva nell’estate del 2015 quando arriva in Legadue nella Teate Chieti.



Nel 2016 passa a Isernia in B dove si afferma come uno dei giocatori più solidi della categoria; stagione estremamente positiva che gli vale la chiamata dei Crabs Rimini. Nel 2018/19 vive la sua prima esperienza alla Juvi Cremona e a fine stagione firma per Molfetta (C Gold) dove registra una media punti di 8.5. In Puglia rimane tre mesi. A gennaio 2020 si accasa a Jesolo dove rimane un anno e mezzo e trascina la squadra alla promozione in B.

Due anni fa ha iniziato il campionato in Veneto, poi ha chiuso in bellezza, con la promozione in A2 in maglia Juvi.



Basilico: “Lo abbiamo conosciuto come avversario ed è sempre stato il classico ‘fighter’ che fa innamorare i propri tifosi per la grinta e la presenza in campo.

E’ un giocatore che nella nostre strategie si incastra bene nel reparto lunghi, garantendo difesa ma anche qualità di gioco.

Con l’arrivo di Andrea siamo a buon punto nell’allestimento della squadra che ora necessita di alcuni innesti, ma siamo sulla strada giusta”.



Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights