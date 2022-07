SERIE B UFFICIALE – Legnano ingaggia Antonietti

Si chiude il reparto dei lunghi dei Knights con l’acquisizione di Luca Antonietti, ala forte del 1994, fino allo scorso hanno avversario di Legnano con la maglia di Alba Langhe Roero.

Giocatore che può giocare nella posizione di 4 o 5, ha grande atletismo e presenza fisica vicino a canestro, ma anche un rispettabile tiro da 3 punti che mette a segno il 34% delle volte.

Nella scorsa stagione 12.7 punti di media in 29 apparizioni, 5.7 rimbalzi e 1.3 assist. Dopo l’esordio in serie C piemontese nel 2010/2011, ha giocato una stagione da aggregato al Basket Torino in serie A2; successivamente B ad Agropoli, C al Don Bosco Crocetta, A2 a Tortona, B a Scauri, Sangiorgio e nelle ultime 4 stagioni ad Alba.

Basilico: “Con Luca chiudiamo il reparto lunghi e abbiamo acquisito un giocatore solido e con esperienza in questo campionato. Stiamo allestendo una squadra che penso ci darà delle soddisfazioni. Ci manca solo un giocatore e la definizione degli under. A questo punto del mercato io e la società siamo soddisfatti del roster e non vediamo l’ora di cominciare.”

Antonietti: “Sono molto contento di aver firmato a Legnano. ringrazierò sempre Alba e dove sono cresciuto veramente tanto, sia come persona sia come giocatore, perché è una società di persone serie che punta molto sul lato umano.

Questa cosa accomuna anche Legnano, di cui tutti mi hanno parlato molto bene.

Dopo quattro anni ad Alba, sono felice di aver alzato l’asticella e di finire in una società che punta in alto! Mi da nuovi stimoli e non vedo l’ora di cominciare la stagione; poi ritrovo anche Diego Terenzi che è stato mio compagno di squadra ad Alba e abbiamo legato molto, sarò contento di ritrovarlo e rigiocare un altro anno insieme.”

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights