SERIE B UFFICIALE – Legnano ingaggia Enrico Gobbato

Mercato in fermento e Knights che aggiungo alla propria rosa un giovane molto interessante che già ha avuto esperienza ad ottimi livelli: Enrico Gobbato arriva a Legnano.



Classe 1998, 198cm per 98 kg di peso, Gobbato è nato e cresciuto a Trieste giocando prima con l’Azzurra, società sempre presente al nostro Torneo delle Contrade, e poi con la Pallacanestro Trieste con cui partecipa ai campionati d’eccellenza ed esordisce come aggregato della squadra di A2, allora allenata da Eugenio Dalmasson.



Poi campionati di livello con Valsesia, Palestrina, Giulianova, Viola Reggio Calabria, anche se l’esperienza più importante è con la Juvi Cremona con cui vince, allenato dall’ex Legnano Alessandro Crotti, la serie B e passa in A2.

Nella scorsa stagione veste la maglia della Rucker San Vendemmiano chiudendo la stagione con 8.2 punti di media, 5.4 rimbalzi, 1.3 assist, 60% da 2 e il 29% da tre punti.



Basilico:”Gobbato è un giocatore conosciuto ormai a questo livello e, nel prendere informazioni su di lui, ho trovato un consenso unanime sulla qualità come giocatore ma soprattutto come ragazzo.

E’ un giocatore che coach Piazza ha messo in cima alla lista dei potenziali acquisti e quando abbiamo chiuso la trattativa, tutte le parte sono state soddisfatte.

Enrico avrà un ruolo importante ma, il fatto di conoscere Sipala e di essere ormai esperto di questo campionato, credo che renderà facile il suo inserimento e quindi anche il suo rendimento sarà ottimale.”



Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights