SERIE B UFFICIALE – Legnano ingaggia Pietro Agostini

I Knights aggiungono un rinforzo nel settore lunghi: Pietro Agostini.

Ala-centro triestina di 25 anni, è cresciuto nel vivaio dell’Azzurra Trieste, con esperienze negli Stati Uniti a New York e Boston, prima dell’iscrizione alla Kennesaw State University di Atlanta; Agostini vanta l’esperienza in Serie B con Cividale, Cesena, Molfetta, Lumezzane ed Imola, nell’ultima stagione è stato avversario dei Knights con la maglia di Rieti e poi con Salerno.

Lungo atipico in grado non solo di ben figurare nel pitturato ma, al contempo, di rendersi pericoloso dalla lunga distanza al netto di una mano particolarmente educata

Maurizio Basilico: “Siamo molto soddisfatti di questo arrivo fisico, ma con punti nelle mani. Lungo energico e versatile, capace di aprirsi anche sul perimetro, con la sua duttilità riuscirà ad essere un valore aggiunto importante, dando una dimensione profonda e fisica”.

Agostini vestirà la maglia numero 3 dei Knights.

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights