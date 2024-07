SERIE B UFFICIALE – Legnano inserisce il giovane Tommaso Lavelli

I Legnano Knights ingaggiano per la stagione 2024/2025, Tommaso Lavelli, guardia che completa il reparto esterni dei Knights.

Giovane atleta del 2005, è una guardia fisica con ottima propensione all’uno contro uno e un tiro da fuori in continua evoluzione.

Seppur molto giovane, è ormai da 3 anni coinvolto in squadre senior; dopo aver svolto tutta la trafila giovanile tra Gorla e Marnate con il progetto Ma.Go., la scorsa stagione ha giocato con C, dove ha avuto diversi minuti di utilizzo dovuti anche alla stagione precedente di gavetta, e in D, dove ha viaggiato con oltre 10 punti di media.

Basilico: “In una stagione da circa 40 partite, l’importate è avere una squadra lunga e l’innesto di Tommaso ci da la sesta guardia che potrà tornare molto utile in alcuni momenti dell’anno.

Lavelli ha dimostrato di poter reggere il confronto con una stagione in C e D di ottimo livello; il salto è sicuramente importante per lui, ma potrebbe essere un’annata importante, per lui e per noi, se saprà adattarsi subito alla fisicità di questo campionato”.

Lavelli vestirà la maglia numero 1 dei Knights.

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights