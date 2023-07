SERIE B UFFICIALE – Legnano Knights, arriva l’ala grande Maurizio Ghigo

Sarà Maurizio Ghigo l’ala grande che i Knights hanno scelto per la stagione 2023/2024.

Nato a Savigliano il 19/08/2003, alto 197cm, gioca tutte le giovanili d’eccellenza al College Borgomanero; esordisce in Serie C nel 2020/2021, avversario dei Knights, e vince il campionato con il College con cui partecipa alla Serie B nel campionato successivo, anche se per 10 partite veste la maglia di Oleggio.

Nella scorsa stagione, è stato compagno di squadra di Fragonara sia nella Serie B, sia nella U19 dove ha sfiorato il titolo nazionale.

In Serie B ha giocato tutte e 30 le partite per 24 minuti circa con 8.5 punti di media, 3.1 rimbalzi e 1.1 assist.

Basilico:”Ghigo è un giocatore di interesse nazionale.

Siamo felici che possa vestire la nostra maglia e penso che possa essere una bella occasione per entrambi per poter crescere, affrontando un campionato che è una novità per entrambi.

La scorsa stagione è stato un giocatore che abbiamo monitorato tutto l’anno, quando Piazza ha fatto il suo nome è stato semplice arrivare ad un accordo che ha soddisfatto entrambe le parti”.

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights