SERIE B UFFICIALE – Lemmi approda a Cassino

Secondo innesto sotto canestro per la BPC Virtus Cassino, che dopo l’acquisto di Riccardo Bassi, è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta classe ’90, Michael Lemmi, la scorsa stagione in forza alla Pallacanestro Senigallia.

Prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco, ma con un’apparizione biennale anche in maglia Pielle, Michael ha avviato la propria carriera Senior, nella stagione 2011/2012, con la maglia della Pallacanestro Empoli, prima di far ritorno al Pala Macchia, in Serie B, sotto la guida di coach Andrea Da Prato nel 2013/2014. Poi ancora Empoli, dal 2014 al 2016, fino all’approdo alla Fortitudo Alessandria, ambiziosa realtà piemontese che, nell’arco di 3 stagioni, con capitan Lemmi nel motore, ha conquistato 2 promozioni (dalla Serie C Silver alla Serie B, l’ultima chiusa ad oltre 8 punti di media a partita con un massimo di 17 e 9 volte in doppia cifra).

Nella stagione 2020/21, il ritorno alla Pielle Livorno, dove vive da protagonista due stagioni tra serie C Gold e serie B, per poi approdare alla volta della Pallacanestro Senigallia nella passata annata agonistica, dove colleziona 32 presenze tra regular season e turno eliminatorio per l’accesso alla serie B Nazionale, arricchite da 25 minuti di media per gara, 7 punti e 4 rimbalzi.

Il prossimo anno sarà anche lui un nuovo lupo rossoblù. Da parte di tutta la società di via Tommaso Piano, un caloroso benvenuto a Michael per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

UFFICIO STAMPA, MKT & COMUNICAZIONE BPC VIRTUS CASSINO