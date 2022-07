SERIE B UFFICIALE – Leonardo Biancotto firma con la Sangiorgese

Un altro giovane di prospettiva e dal gran talento andrà a rinforzare il roster di coach Roncari. Diamo il benvenuto a Leonardo Biancotto, guardia classe 2002, lo scorso anno in A2 a Chiusi dove ha fatto esperienza in un campionato di alta qualità che gli permetterà di affrontare al meglio questa nuova avventura. Leonardo si è formato nell’Umana Reyer Venezia dove ha fatto tutte le giovanili, vincendo con loro la Nex Gen Under 18, fino al debutto in serie A e in Eurocup. È un giocatore combattivo, che lavora molto duramente in palestra e che sa mettersi sempre a pieno servizio della squadra. Abilissimo tiratore ha nell’attaccare il ferro il suo punto di forza.





Sentiamo le sue prime impressioni :

Sono felicissimo e molto carico per aver sposato il progetto Sangio. Conoscevo già la società per l’etica di lavoro e per la capacità di valorizzare i giovani e dopo la chiamata del Coach che mi ha spiegato il progetto di squadra e quello che aveva in mente su di me non ho esitato. Dalla mia stagione mi aspetto di migliorare a livello individuale e di essere il miglior compagno di squadra. Non vedo l’ora di inziare e di conoscere i miei compagni di squadra, lo staff, i tifosi. A presto!

Sentiamo che ne pensa il coach Davide Roncari :

Giovane, con talento da vendere. Arriva da un settore giovanile importante ed ha un anno di A2 alle spalle. Sono contento che abbia deciso di sposare il nostro progetto e di voler lanciarsi qui da noi.

Nella chiamata al telefono mi ha dato ottime sensazioni, mi ha impressionato la sua voglia di mettersi a disposizione della squadra e di lavorare tanto e duramente.

Ci farà divertire.

M.Lini