SERIE B UFFICIALE – Leonardo Del Sole è un nuovo giocatore di Bisceglie

Un innesto dinamico e di energia sotto le plance per rinvigorire ulteriormente il settore. I Lions Bisceglie hanno scelto Leonardo Del Sole. L’ala-pivot abruzzese classe 2000 (200 cm per 90 kg) rafforza l’organico a disposizione di coach Luciano Nunzi: nelle 21 gare giocate in questa annata con la canotta del Pescara Basket, altra protagonista del girone D del torneo di Serie B Old Wild West, Del Sole ha messo a segno una media di 11.9 punti in 35.2 minuti di impiego sul parquet, con il 43% nel tiro da due, il 26% dal perimetro e il 71% dalla lunetta. Un supporto importante, da parte del nuovo arrivato, giungerà senza dubbio a rimbalzo (media di 5.2 a Pescara) e più in generale in fase difensiva. Il suo utilizzo permetterà di dare riposo sia a Marcelo Dip che a Matteo Bini, incrementando in modo significativo la qualità e la quantità delle rotazioni.

Leonardo Del Sole ha già raggiunto Bisceglie e partecipato all’allenamento di martedì mattina. Domenica 5 marzo debutterà in occasione della trasferta sul rettangolo di Monopoli.

UFF.STAMPA LIONS BISCEGLIE