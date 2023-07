SERIE B UFFICIALE – Leonardo Valesin firma con Brianza Casa Basket

Brianza Casa Basket annuncia la firma del giovane Leonardo Valesin.

Classe 2006, play guardia di 192 cm, nativo di Caorle, Leonardo è ritenuto uno dei migliori prospetti italiani ed internazionali della sua età.

Ha svolto il suo percorso giovanile tra le file della Orange Basket Bassano, partecipando a tutti i rispettivi campionati d’eccellenza e raggiungendo ogni stagione le Finali Nazionali di categoria ed anche quelle di annata superiore. Con loro svolge anche innumerevoli tornei internazionali ed a 13 anni viene convocato dalle giovanili del Real Madrid per un training camp ed un torneo internazionale con loro .

In queste stagioni viene sempre convocato nelle Nazionali Giovanili Italiane della sua età e fa qualche comparsa anche in raduni nazionali di età superiore alla sua.

Il suo percorso nel mondo senior inizia nella stagione 20/21 dove con Bassano partecipa al campionato di CGold Veneta.

La passata stagione ha militato per la prima parte di stagione in Germania alla squadra satellite della Telekom Basket Bonn , mentre la seconda parte di stagione l’ha visto protagonista in Serie B nelle file della Pallacanestro Ruvo di Puglia dove in 15 partite ha messo a referto 7 punti di media in 23.13 minuti di utilizzo a partita qualificandosi ai playoff per la serie A2.

