SERIE B UFFICIALE – Libertas Livorno annuncia Andrea Sipala

La Libertas Livorno 1947 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Andrea Sipala, ala di 198 cm per 94 kg, che nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in serie A2 con la maglia della Juvi Cremona. Per il giocatore nativo di Bollate (MI), 26 presenze e 156 punti realizzati per una media di 6 per gara. Lombardo di nascita, ma bolzanino di adozione, Sipala fino ai 20 anni ha giocato vicino casa e sempre in serie C: un anno a Trento, poi sempre a Bolzano sponda Piani ed Europa. La grande chance arriva nell’estate del 2015 quando va a fare esperienza in Legadue nella Teate Chieti.



Nel 2016 passa a Isernia in B dove si afferma come uno dei giocatori più validi tra quelli partenti dalla panchina: quasi 6 punti di media a partita e un high stagionale di 15. Cifre che gli valgono la chiamata dei Crabs Rimini con cui si conferma: 6 punti a partita e una presenza di spessore nel pitturato. Nel 2018/19 vive la sua prima esperienza alla Juvi Cremona (3.2 punti per gara) e a fine stagione firma per Molfetta (C Gold) dove registra una media punti di 8.5. In Puglia rimane tre mesi. A gennaio 2020 si accasa a Jesolo dove rimane un anno e mezzo e trascina la squadra alla promozione in B. L’anno scorso ha iniziato il campionato in Veneto, poi ha chiuso in bellezza, con la promozione in A” in maglia Juvi. Ragazzo di grande temperamento è destinato a far breccia nel cuore dei libertassini.

Benvenuto “Fighter”!

Le prime parole di Andrea Sipala: “sono molto felice di questa nuova avventura, ho sempre sentito parlare bene di Livorno, sia a livello societario che di città. Darò il mio massimo per raggiungere gli obiettivi della stagione.

Ringrazio la società della bellissima opportunità, non vedo l’ora di cominciare e di divertirmi assieme alla squadra e ai tifosi”.

Claudio Bonaccorsi (R&B Sports Management): “La Libertas ha fatto un ottimo acquisto. ‘Sipo’ è un ottimo ragazzo che metterà a disposizione della squadra le proprie qualità. È un combattente ed ha la capacità di fare gruppo. A Cremona ha dato un contributo importante per la promozione”

Uff.Stampa Libertas Livorno