SERIE B UFFICIALE – Libertas Livorno firma Constantin Maralossou Dabangdata

La Libertas Livorno 1947 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Constantin Maralossou Dabangdata, guardia di 188 cm per 70 kg, che fino a domenica scorsa ha militato nel Basket Pescara, squadra partecipante al campionato di Serie B, girone D.

Maralossou, nato nel 2002 in Camerun, arriva in Italia giovanissimo e inizia a mostrare le proprie qualità in serie D nel Bellaria Basket dove all’età di 17 anni segna una media di 7 punti a partita. Contemporaneamente fa parte della rosa dei Crabs Rimini Under 18 eccellenza (10.9 a partita) prima di cominciare una lunga avventura con la maglia dell’Unibasket Lanciano dal 2019 al 2022 con cui debutta in C Gold.

Quest’anno a Pescara è stato il miglior realizzatore della squadra abruzzese con 13,3 punti di media e un high stagionale di 31. Queste le sue percentuali: 25% da 3, 49% da 2 e il 65% ai tiri liberi. Il giocatore è arrivato questa sera a Livorno e domenica 12 contro Gema Montecatini sarà a disposizione di coach Andreazza.

BENVENUTO A LIVORNO, CONSTANTIN!!!!

UFF.STAMPA LIBERTAS LIVORNO