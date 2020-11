SERIE B UFFICIALE – Libertas Livorno, firmato Andrea Casella

Finalmente è ufficiale, Andrea Casella è a tutti gli effetti un giocatore della OPUS Libertas Livorno 1947! Dopo essersi aggregato a inizio stagione, è parso chiaro che Andrea e la Libertas erano destinati a qualcosa di più di una parantesi pre campionato e così è stato.

Casella, classe 1990, è cresciuto nel GMV Ghezzano, prima di spiccare il volo nella giovanili della Pallacanestro Don Bosco Livorno dove esordisce anche nel campionato cadetto nel corso della stagione 2008-2009.Da lì Andrea non si è più fermato, collezionando ben 10 stagioni in Legadue e 2 campionati di Serie A, tra i quali spicca l’esperienza di Cantù vincitrice della Supercoppa 2012.

Guardia-ala tecnica, ma dalle spiccate doti atletiche, il numero 31 può diventare davvero l’elemento chiave a disposizione di coach Garelli tanto in attacco quanto in fase difensiva.

FONTE: Uff. Stampa Libertas Livorno 1947