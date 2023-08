SERIE B UFFICIALE – Lions Bisceglie, 4 giovani aggregati alla prima squadra

Cambia la categoria ma non mutano le tradizioni. Domenica 20 agosto, al PalaDolmen e a partire dalle ore 19, si rinnoverà la felice consuetudine del raduno aperto al pubblico in cui i componenti della squadra e dello staff tecnico dei Lions Bisceglie incontreranno, oltre che dirigenti e collaboratori del club, i tifosi nerazzurri. Una prima opportunità alla quale seguiranno altri appuntamenti. La società chiama a raccolta tutti, come sempre, a cominciare dagli appassionati che seguono le vicende cestistiche biscegliesi da tantissimi anni, senza per questo tralasciare i ragazzi del settore giovanile e i piccoli del minibasket con i loro familiari.



Una festa inaugurale dell’annata 2023-2024, nella quale la grande famiglia Lions dovrà affrontare e superare le insidie del nuovo livello, il campionato di Serie B nazionale, oltre che porre ulteriori e solide basi per lo sviluppo del vivaio. In questa direzione vanno gli inserimenti di quattro giovanissimi cestisti, tre dei quali di proprietà, che completeranno l’organico a disposizione di coach Enrico Fabbri: l’ala forte Domenico Santoro, classe 2005 (198 cm); l’ala Riccardo Guadagno del 2006 (193 cm); la guardia-ala Leonardo D’Orsi, del 2007 (190 cm); il play-guardia Alessandro Lanotte, nato nel 2006 (190 cm) e in prestito dal Basket Corato.



Il loro contributo sarà importante già nelle settimane di preparazione verso il primo impegno ufficiale della stagione, fissato per sabato 9 settembre quando i Lions renderanno visita alla Pallacanestro Ruvo sul parquet del palasport di viale Colombo per la gara unica del primo turno di Supercoppa. Il torneo di B nazionale avrà inizio invece domenica 1° ottobre e si riproporrà la sfida contro Ruvo, stavolta a Bisceglie e con i due punti in palio.

