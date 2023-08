SERIE B UFFICIALE – Lions Bisceglie, altro rinforzo: c’è il sì di Maralossou

I sostenitori nerazzurri lo hanno notato in occasione dei due impegni ravvicinati al PalaDolmen (in Supercoppa e nella giornata inaugurale dello scorso campionato), in cui si è messo in evidenza nei ranghi del Pescara Basket. I 13.3 punti di media registrati nelle 18 partite giocate con la formazione abruzzese e il tenore di alcune prestazioni (come i 26 punti segnati contro Teramo o i 31 contro Monopoli) gli sono valsi il passaggio all’ambiziosa Libertas Livorno: il suo contributo di 3.9 punti in 10 minuti medi di utilizzo ha consentito alla compagine toscana di raggiungere la finale playoff. Constantin Maralossou, nuovo arrivo in casa Lions Bisceglie, è un giovane cestista di talento: nato a Yaoundé, in Camerun, nel 2002, ha raggiunto l’Italia nel 2017, completando la trafila per ottenere lo status necessario a giocare nei campionati nazionali. Guardia di 188 cm per 70 kg, Maralossou è un attaccante istintivo e un difensore arcigno. Il suo apporto darà ancora più atletismo ed energia al team di coach Enrico Fabbri. «Sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo percorso, soprattutto perché lo farò in una piazza importante come Bisceglie» ha spiegato il giocatore dei Lions. «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sodo, per mettermi alla prova sul campo, pronto a dare il mio contributo alla squadra».

Con l’inserimento di Constantin Maralossou è salito a otto il numero di cestisti ufficializzati in organico dai Lions Bisceglie per la stagione 2023-2024: oltre ai sei nuovi inserimenti (Maralossou, Cepic, Ragusa, Chessari, Saladini e Ouandie) anche i due confermati Dip e Chiti.

Uff stampa Lions Bisceglie