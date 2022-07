SERIE B UFFICIALE – Lions Bisceglie, primo perno del roster è il capitano Filiberto Dri

Un legame che si rinsalda. Le basi su cui i Lions Bisceglie intendono costruire il progetto tecnico per la stagione sportiva 2022-23 sono solide e lo dimostra la scelta del club di confermare il capitano Filiberto Dri. Il talentuoso esterno friulano classe 1989 (guardia ala, 190 cm per 82 kg) giocherà ancora per la formazione nerazzurra in quella che sarà la sua terza stagione biscegliese.

Miglior realizzatore della squadra e autentico trascinatore nell’annata 21-22 con una leadership che va ben oltre i 16.5 punti di media, l’88% dalla lunetta, i 3.1 rimbalzi catturati, i 2 palloni recuperati e i 3.2 assist serviti per gara, Dri è il primo perno attorno al quale ruoterà la squadra affidata a coach Luciano Nunzi.

Uno dei giocatori più forti ed efficaci del terzo livello cestistico nazionale sarà ancora a Bisceglie per dare ulteriore vigore al progetto tecnico e alle legittime aspirazioni della società, condivise da un pubblico competente. Il suo carisma sarà essenziale nel percorso che la compagine nerazzurra dovrà compiere per cercare di affermarsi nelle posizioni nobili del torneo. Ulteriori notizie sulla composizione del roster saranno annunciate a breve. Le premesse, intanto, sono chiare a proposito della volontà dei Lions di continuare ad essere protagonisti della Serie B attraverso la valorizzazione di alcuni giovani talenti in un mix con atleti più esperti e in grado di fornire un apporto sostanzioso in termini di malizia e temperamento sui campi di un torneo tanto affascinante quanto ricco di insidie.

Uff.Stampa Lions Bisceglie